La Fundación María José Jove reúne en A Coruña a familias por el Día Internacional de la Prematuridad

La Fundación María José Jove reúne a familias de A Coruña por el Día Internacional de la Prematuridad Cedida

La Fundación María José Jove (FMJJ), con la colaboración del Área Sanitaria de A Coruña-Cee, ha organizado durante este fin de semana una serie de actividades que han servido como adelanto al Día Internacional de la Prematuridad que se conmemora mañana, lunes 17 de noviembre.

En concreto, la FMJJ celebró un emotivo encuentro con medio centenar de familias y jóvenes adultos que nacieron prematuros, acompañados de Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Luis Verde, gerente del Área Sanitaria A Coruña-Cee y del doctor José Luis Fernández Trisac, coordinador de la Unidad de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Durante el acto, la Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros (Agaprem) entregó a Felipa Jove el 'Patuco de Honra', en reconocimiento a la labor de la entidad con la mejora de la atención y hospitalización neonatal.

Este encuentro, organizado un año más junto a la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Área Sanitaria de A Coruña-Cee, busca sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de los niños prematuros y la importancia de incorporar a las familias en el proceso asistencial.

Entre las claves para alcanzar este objetivo está considerar a la unidad familiar como un todo en la atención al paciente y es por ello por lo que, desde hace dos años, la Unidad de Neonatología forma parte de Hogar de Corazones, un servicio de alojamiento gratuito financiado por la Fundación María José Jove para que familias desplazadas de su domicilio habitual puedan estar cerca de su bebé durante el ingreso hospitalario.