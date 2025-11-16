Augas de Galicia instala en Betanzos (A Coruña) paneles que alertan del riesgo de inundación del Mandeo

La Consellería de Medio Ambiente ha instalado 13 paneles informativos en las inmediaciones del río Mandeo en Betanzos (A Coruña) con riesgo potencial de inundación para alertar y sensibilizar a la ciudadanía, así como dar a conocer las medidas preventivas y las pautas de actuación recomendadas en caso de producirse algún episodio de este tipo.

De esta manera, a través de Augas de Galicia, acaba de completarse la instalación de estos paneles en el área de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) del río Mandeo. Esta ARPSI Río Mandeo-Betanzos engloba también otros ríos —como el Mendo, el Caraña, el Pasatempo, el Infesta o el rego de las Angustias— y corresponde mayoritariamente al municipio de Betanzos, aunque también abarca espacios pertenecientes a los municipios de Coirós y Paderne.

Esta área, según recoge el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PXRI) de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, pertenece al grupo IV, en el que se encuentran las zonas de mayor peligrosidad y riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos.

Con la colocación de estos elementos se pretende mejorar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los ríos y reforzar la seguridad y las medidas de protección de la ciudadanía. Se trata de un trabajo enmarcado en el Plan estratégico de divulgación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Pedarpsi) y que da continuidad a la instalación de estos paneles en otras zonas sensibles de la Demarcación Galicia-Costa.

De este modo, Augas de Galicia ha colocado ya estos indicadores en un total de 15 municipios que cuentan con áreas con alto riesgo de inundación en su territorio: Gondomar, Bueu, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Carnota, Vimianzo, Zas, Carballo, Arteixo, Sada, Fene, Neda, Cedeira, As Pontes de García Rodríguez y Betanzos.

Paneles adaptados al público

En el caso concreto de la ARPSI Río Mandeo-Betanzos, el organismo autonómico procedió a colocar siete paneles generales, con información general sobre la zona y el protocolo de actuación en caso de desbordamiento, otros cinco reducidos y un panel infantil, con una estética y lenguaje más simples y adaptados a la edad del público al que van dirigidos.

Estos 13 se encuentran todos en el municipio de Betanzos, pero está prevista la instalación de otros ocho en el territorio que comprende esta ARPSI, tanto en Betanzos como en Paderne y Coirós.

Los trabajos para instalar estos nuevos carteles en el entorno de los cauces fluviales a su paso por Betanzos se enmarcan en el contrato de Augas de Galicia para la prestación del servicio de concienciación y divulgación del riesgo de inundación y señalización de las áreas que se encuentran en esta situación, que cuenta con una inversión de cerca de 700.000 euros.

Al amparo de este contrato y dentro del Pedarpsi, también se desarrollan talleres en los centros de educación infantil y primaria existentes en las proximidades de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, para concienciar a las nuevas generaciones sobre las inundaciones y la influencia que tienen las acciones del ser humano en los entornos fluviales y en el funcionamiento de los cauces de agua.