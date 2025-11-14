Sada solo tiene 9 agentes y los sindicatos acusan al alcalde Portela de "desmantelar la Policía Local"

La representación sindical de la Unión Sindical Obrera en Galicia (USO Galicia) denuncia que el gobierno de Benito Portela lleva “diez años desmantelando” la Policía Local de Sada, una situación que consideran "insostenible" y que, según afirman, se agrava ante la falta de una Oferta de Empleo Público.

Según dos delegados de la Junta de Personal, tras los recientes procesos de movilidad para policías locales convocados por la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), dos agentes que trabajaban en Sada han obtenido destino en otros municipios. Se suman así a un “goteo lento pero imparable” de traslados motivados —dicen— por la falta de efectivos, una Relación de Puestos de Trabajo sin actualizar y la ausencia de una carrera profesional definida.

Los sindicatos cifran en 19 los agentes que han abandonado la plantilla desde 2015, inicio de la conocida por ellos como “era Portela”: 9 por jubilación y 10 por movilidad, lo que equivaldría a “un policía menos cada seis meses”. Actualmente, aseguran, solo 9 agentes están disponibles para cubrir los tres turnos diarios durante toda la semana.

El sindicato denomina la "era Portela" al inicio de la alcaldía de Benito Portela en 2015, si bien siete meses entre noviembre de 2022 y junio de 2023 el cargo estuvo ocupado por María Nogareda tras una moción de censura.

Una plantilla "cada vez más mermada"

La organización sindical critica también que el gobierno local siga sin convocar una Mesa de Negociación para aprobar nuevas incorporaciones, pese a las reiteradas demandas para modificar varias plazas de oficina y urbanismo y reforzar una plantilla “cada vez más mermada”.

USO Galicia censura, además, la intención del Ayuntamiento de reactivar la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para cubrir eventos deportivos, con el fin —según la denuncia— de que alcalde y concejala puedan aparecer en fotografías de estas actividades. “Seguimos sin Técnico de Deportes”, apuntan.