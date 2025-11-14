Imagen de la firma del acuerdo.

Los buses de A Coruña se unen a la campaña Enciéndete por los derechos de la Infancia

Durante diez días, los viajeros podrán acceder a contenidos sobre la lucha contra la desnutrición infantil mediante cartelería y códigos QR

La Compañía de Tranvías de A Coruña y UNICEF Comité Galicia vuelven a aliarse un año más para acercar a la ciudadanía la campaña divulgativa Enciéndete por los derechos de la infancia, una iniciativa que busca visibilizar la desnutrición que amenaza a millones de niños y niñas en el mundo y cómo puede combatirse gracias a los sobres de alimento terapéutico que la organización distribuye en más de 130 países.

El acuerdo fue suscrito por Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías, y María Montalvo, presidenta de UNICEF Comité Galicia, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Infancia, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.

Desde hoy y durante los próximos diez días, los autobuses urbanos incorporarán cartelería y material divulgativo, incluyendo códigos QR que permitirán a los viajeros conocer de primera mano la labor humanitaria de UNICEF.

El objetivo es sensibilizar sobre la situación de los niños más desfavorecidos, difundir sus derechos y recordar la necesidad de trabajar a diario para garantizar su bienestar.