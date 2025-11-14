La Asociación Judicial Francisco de Vitoria no avalará candidatos al CGPJ hasta que se elija a doce vocales

La 39 Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), reunida en A Coruña, ha aprobado no avalar a futuros candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta que el sistema de elección de los doce vocales judiciales de este órgano no se modifique, para recaer en el conjunto de la carrera judicial, de forma directa.

Así lo informan en un comunicado recogido por Europa Press, en el que recuerdan que la Constitución española prevé que el CGPJ esté compuesto por un total de veinte vocales: ocho nombrados por las Cortes Generales y doce de procedencia judicial, que actualmente designa también el Parlamento.

La AJFV reclama que esos doce vocales sean elegidos por sufragio directo, "pero ponderado para que representen a todas las sensibilidades de la carrera judicial, conforme a los estándares europeos y a la recomendación del último informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa".

Así se ha acordado en la Asamblea General de AJFV, en la que participan más de 300 jueces y juezas y que se clausura este viernes. En ella, se han aprobado doce conclusiones sobre los desafíos estructurales que afronta la Justicia y la carrera judicial, con propuestas de mejora en diversos ámbitos.

Entre otros puntos, se ha dado el visto bueno a apoyar la moratoria en la implantación de la oficina judicial prevista con ocasión de la implementación de la tercera fase de los Tribunales de Instancia. Lo hace, señala, "en atención a la falta de medios, planificación insuficiente y riesgo de sobrecarga estructural". Asimismo, solicita tener participación activa en la elaboración de los reglamentos del CGPJ vinculados a dicha implementación.

A este respecto, un total de 55 jueces decanos de las grandes ciudades españolas y de la Audiencia Nacional han reclamado también esta moratoria en la implantación de la nueva oficina judicial en los juzgados y tribunales que, de no acordarse, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Por otro lado, la AJFV pide la retirada del proyecto de ley que prevé un proceso extraordinario para integrar a los jueces sustitutos en la carrera judicial "porque no responde a las verdaderas necesidades del sistema y deteriora irresponsable e innecesariamente el actual sistema de acceso a la carrera judicial".