Una grúa gigante colocará el lunes la cúpula del nuevo multiusos de Bastiagueiro en Oleiros (A Coruña)

El próximo lunes se realizará una espectacular operación con una grúa especial de 750 toneladas para colocar la cúpula del nuevo edificio multiusos de Bastiagueiro, actualmente en construcción.

La pieza, ensamblada dentro del recinto con cimbras de acero, cubrirá el edificio con una superficie de 1.450 metros cuadrados, 135 metros de perímetro y 41,5 de diámetro.

El edificio, visible desde la avenida Che Guevara, avanza a gran ritmo y comienza a destacar en el paisaje.

Su estructura de hormigón y cristal, que más adelante será cubierta de vegetación para integrarse en el entorno, pretende convertirse en un nuevo referente cultural y social para Oleiros.

El multiusos albergará conciertos, ferias, competiciones deportivas, congresos y espectáculos, consolidando a Bastiagueiro como uno de los epicentros culturales y económicos del municipio.

Además, su ubicación, a unos 20 minutos a pie desde Perillo, Santa Cristina o Santa Cruz, permitirá un acceso cómodo a sus salas polivalentes y al gran espacio central, adaptable en función de cada evento.

El arquitecto responsable del proyecto, Fernando Martínez, subrayó la filosofía del diseño: "Es un edificio flexible, capaz de acoger distintos usos, donde cada apertura convierte lo natural en escenario y lo cotidiano en experiencia. La arquitectura puede ser soporte, umbral y horizonte al mismo tiempo".