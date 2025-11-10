El transporte de viajeros por carretera en A Coruña roza la huelga indefinida: "es imposible conciliar"

Con el convenio ya caducado, el sector del transporte de viajeros por carretera de A Coruña ha afrontado esta mañana la primera movilización de las que tienen en calendario marcadas los sindicatos, con la amenaza de una huelga general en el sector.

El responsable de Transportes de la CIG, Ernesto López, afirmó que "hai mínimos de seguridade que teñen que ser pactados" y denunció que la patronal "plantexa un 1,2% que é prácticamente unha convocatória de folga", señalando que "cando alguén te pon na mesa que non está disposto a subir máis que un 1,2%, son eles os que convocan a folga".

Los sindicatos remarcan que el problema no es solo económico. López explicó que la clave está en la jornada: "Neste sector é un cabalo de batalla a xornada" y reclamó modernizar el registro horario y actualizar permisos. También denunció la disponibilidad interminable: "Non pode ser que unha persoa saia de casa á 8 da mañá e regrese ás 9 da noite ou ás 10 da noite, con moitísimo tempo a disposición".

Sobre cómo frenarlo, pidió "que se limite o tempo a disposición, que non haxa unha disponibilidad indefinida".

El calendario de movilizaciones ya está prácticamente decidido. Según López, diciembre contará con "4 días de folga" y, si no hay avances, "á volta do Nadal a idea é facer unha folga indefinida". También reclamó la mediación de la Xunta: "Se hai un parón na mobilidade, eles son os responsables, non se poden poñer de perfil".

Comisiones Obreras coincide en que la huelga parece inevitable. Sergio Blanco, de CCOO Carreteras, señaló que "si no se va a dar ningún paso la huelga será algo real" y defendió que las protestas no afectan solo al personal: "Entendemos que las condiciones para los usuarios no son las mejores", citando paradas saturadas y autobuses desbordados.

Explicó además el recorrido de la última manifestación, que terminó "en la parada de Entrejardines donde comienzan las jornadas abusivas de las personas trabajadoras".

UGT denuncia jornadas de hasta 14 horas y pide una reforma profunda. El responsable de carreteras de este sindicato, Iván Cancela, expuso que "lo que más urge es que la patronal quiera tocar la jornada", porque "es imposible conciliar". Describió situaciones extremas: "Una jornada de 14 horas, al terminar, voy para la cama, mañana vuelvo 14 horas".

Criticó también diferencias entre empresas: "Es increíble, no te puedes imaginar las diferencias que hay, no solo en los salarios, en la jornada".

Sobre lo que exigen, afirmó que piden "el IPC más un punto", además de mejoras organizativas.

La falta de personal agrava la tensión. Cancela avisó de que "todas las empresas lo están pasando fatal" y que nadie quiere entrar en el sector: "Nadie quiere ser conductor de autobús porque ven que no tienes vida". Él mismo, con 18 años de experiencia, reconoció que esperaba mejores condiciones: "Creía que iba a un sector que mejoraría las mías, pero al final veo que estoy prácticamente igual".

El tráfico, afectado

La primera jornada de protestas ocasionó cortes y desvíos al tráfico, desde la salida de la manifestación desde el parking de la estación de autobuses de A Coruña hasta su llegada a Entrejardines. Mientras tanto, los agentes del 092 fueron realizando cortes y estableciendo desvíos. El tramo de Linares Rivas fue uno de los que presentó mayor afección.