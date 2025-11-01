Detenido un vecino de A Coruña en una operación contra la venta ilegal de medicamentos por Internet

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de A Coruña en el marco de la operación Grecofar, una investigación que ha permitido desarticular una red criminal dedicada a la venta ilegal de medicamentos a través de Internet.

En total, se han practicado 22 detenciones en diferentes puntos del país, entre ellos Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia, Vizcaya y la propia ciudad herculina.

Según fuentes del instituto armado, la organización falsificaba recetas médicas para adquirir fármacos psicotrópicos, algunos de ellos utilizados como base para mezclar con hachís y elaborar karcub, conocida como la droga de los pobres.

Los investigadores comprobaron que las recetas procedían de un único médico colegiado que emitía prescripciones falsas de manera masiva.

La trama contaba con un sistema de venta a través de aplicaciones de mensajería, donde se ofrecían las recetas falsificadas.

Además, los agentes identificaron a las llamadas mulas económicas, titulares de las cuentas bancarias donde se ingresaban los beneficios del negocio ilícito.

Durante el operativo, la Guardia Civil registró un domicilio en Majadahonda (Madrid), donde se incautó de una importante cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, así como diverso material informático.

Las diligencias, junto con los objetos intervenidos y los detenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda (Sección 6).

La investigación ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y del Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.