Una inundación nocturna en A Coruña moviliza a los bomberos

Los bomberos del parque de Agrela, en A Coruña, tuvieron que intervenir esta madrugada en una inundación en un cuarto piso en la calle Fernando Macías.

Así, según consta en el parte de servicio, a las 4:38 los profesionales se desplazaron hasta este lugar para actuar en el percance.

El agua procedía, según pudieron constatar, de un piso superior del edificio.

A su llegada, la parte principal del problema se encontraba solucionado al poder cortar el propietario el flujo de agua.

Esta es la única incidencia que consta en la hoja de servicio de esta madrugada, tras la apertura forzada de una puerta por la caída del morador de una vivienda en la Ronda de Outeiro ayer a la mañana. Esta persona se encontraba en el interior y, a consecuencia del percance, no podía incorporarse.