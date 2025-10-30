Noche de robos en A Coruña: revientan la puerta acristalada de una cafetería con una alcantarilla

Noche de robos en A Coruña: revientan la puerta acristalada de un local con una alcantarilla Cedidas

Five, en la calle Fernando Macías de A Coruña, sufrió un robo esta madrugada. Una persona usó una alcantarilla para reventar la puerta acristalada del local, que no fue el único que sufrió destrozos en las últimas horas.

El robo en Five se produjo sobre las 00:30 horas de la madrugada del miércoles al jueves. Una persona usó una alcantarilla para romper la puerta del local, tras lo que saltó la alarma y el humo. Rosa, propietaria de Five, prevé presentar la denuncia en las próximas horas, ya que todavía no ha tenido tiempo.

"Todavía no he tenido tiempo de revisar bien. Estuve toda la noche despierta, pensando en cómo solucionar", lamenta la responsable del local. Rosa no ha sido la única perjudicada por los robos ocurridos esta noche: "Entraron en más locales y coches".

Un testigo que pasaba por el lugar momentos después del robo relata que se encontró con el humo saliendo del local sobre las 00:45 horas. "Entraron a robar en varios coches de Maestro Mateo, les rompieron los cristales", explica esta persona.

Una persona ha sido detenida en las últimas horas y podría ser la autora de los robos, pero la investigación está todavía en marcha a la espera de esclarecer lo ocurrido.