La rotonda de Matogrande, en A Coruña, colapsada de nuevo por las obras de Alfonso Molina

Segundo día de obras en el ramal que conecta San Cristóbal y la AC-11 en A Coruña, debido a las obras en la avenida de Alfonso Molina, y el tráfico continúa colapsando a distintas horas. Por la mañana, las retenciones fueron notables desde primera hora, y la tarde no ha sido diferente. El acceso desde Alfonso Molina hacia Matogrande se encuentra prácticamente saturado de vehículos.

Las actuaciones en la intersección han provocado que todos los vehículos que circulan desde Agrela con intención de desviarse hacia la carretera de salida de la ciudad tengan que continuar recto, pasando por la rotonda de Matogrande y siguiendo por el túnel que conecta con la avenida del Pasaje. Además, en la rotonda también se concentra el tráfico procedente de la avenida Salvador de Madariaga, la ronda de Camilo José Cela y Matogrande.

La interrupción del tráfico en el vial permanecerá hasta este jueves a las 13:00 horas, y se espera que el martes, 4 de noviembre se vuelva a cerrar al tráfico rodado hasta el viernes, 7 de noviembre a las 13:00 horas. El corte se produjo este martes a las 10:00 horas. A esa hora no se registraron retenciones significativas, el problema llegó a eso de las 18:00 horas. Ahí comenzaron a notarse las primeras congestiones coincidiendo con la salida de los trabajos.

Situación que se ha repetido esta mañana, ya que la rotonda de Matogrande está soportando mucho más tráfico de lo habitual, afectando también a los conductores que se dirigen hacia Agrela, provocando que el atasco se viva en ambos sentidos de la circulación.

Además, esta mañana se produjo un accidente grave en Alfonso Molina en dirección salida de la ciudad. Una persona quedó atrapada al impactar contra la barrera de seguridad tras chocar contra un camión de transporte de vehículos. El herido precisó ayuda de los bomberos para salir del coche a través del maletero del coche.