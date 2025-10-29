Denuncian vertidos de aguas residuales a la ría de O Burgo desde Oleiros (A Coruña)

La asociación ecologista Arco Iris ha denunciado en un comunicado difundido este miércoles que Oleiros cuenta con varios puntos de vertido de aguas residuales en la ría de O Burgo, uno de ellos localizado junto al puente de A Pasaxe. El Concello ha desmentido esta información, asegurando que toda la red de alcantarillado del municipio está conectada a colectores y bombeos.

Desde la asociación aseguran que cuando la marea está baja se puede ver con claridad el agua contaminada, acompañada del característico olor de "este tipo de atentados ambientales".

Arco Iris critica que "un ayuntamiento que se precia a diario de defender a capa y espada el medio ambiente y poner a parir a sus vecinos, mantenga en activo este tipo de desagües más propios del pasado siglo, cuando toda la Ría estaba atestada de basura líquida y sólida y todos los alcaldes, incluido Gelo, ponían el grito en el cielo para que se depurase".

Ante esta situación, en la que se muestran sorprendidos por la falta de quejas de los mariscadores, la asociación pide la "inmediata eliminación de este vergonzoso vertido". Aseguran, además, que desde julio se han producido denuncias en otros puntos como Paraíso.

Por su parte, desde el Concello afirman que "en Oleiros non existe ningunha rede de alcantarillado que verta directamente nin á ría nin ao mar". En el caso de A Pasaxe, en ese punto existe un bombeo bajo el puente que recoge las aguas residuales de Perillo y parte del municipio para su posterior envío a Bens.

Así, el gobierno local explica que las redes que se ven en las fotos aportadas por la asociación son las que recogen aguas pluviales que en función de la climatología pueden tener un color u olor distinto.

Respecto a Paraíso, el Concello denuncia que "o burdo intento de desinformación desta suposta asociación queda patente cando se fai referencia tamén ao Paraíso, onde tal e como certificaron os técnicos do Concello e da Xunta (Augas de Galicia), non hai ningún vertido de augas fecais". En este caso, achacan el oscurecimiento puntual por la tierra de la que procede, principalmente de las excavaciones de Montrove.