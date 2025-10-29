Alfonso Molina, colapsada: las obras provocan atascos desde primera hora en A Coruña

Como era de esperar, el corte de la conexión entre San Cristóbal y la AC-11 ha provocado retenciones notables desde primera hora de esta mañana en A Coruña. El acceso desde Alfonso Molina hacia Matogrande se encuentra actualmente prácticamente colapsado.

Desde este martes, la continuación de las obras en Alfonso Molina obligó a cortar la vía que une San Cristóbal con la avenida. Esto ha provocado que todos los vehículos que circulan desde Agrela con intención de desviarse hacia la carretera de salida de la ciudad tengan que continuar recto, pasando por la rotonda de Matogrande y siguiendo por el túnel que conecta con la avenida del Pasaje.

El corte de tráfico se produjo este martes a las 10:00 horas. A esa hora no se registraron retenciones significativas, el problema llegó a eso de las 18:00 horas. Ahí comenzaron a notarse las primeras congestiones coincidiendo con la salida de los trabajos y de los centros educativos. La situación se ha repetido esta mañana: la rotonda de Matogrande está soportando mucho más tráfico de lo habitual, afectando también a los conductores que se dirigen hacia Agrela. Es decir, el atasco se vive en ambos sentidos de la circulación.

Retenciones en la AC-11 DGT

La interrupción del tráfico, que se prolongará hasta el jueves, se lleva a cabo para avanzar en los trabajos de abastecimiento de una tubería de 600 mm situada bajo la calzada, a la altura del kilómetro 1,28 de la AC-11.

Desde la Unidad de Tráfico de la Policía Local se recomienda que, para desplazamientos de largo recorrido, se utilice la AC-14; y para trayectos cortos o medios, la avenida das Universidades hasta el enlace de Matogrande con Alfonso Molina. También se ofrece como alternativa el uso de la propia glorieta de Matogrande para tomar diferentes destinos. Si bien, aconsejamos también salir con tiempo de casa, para evitar llegar tarde al trabajo.