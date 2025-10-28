A Coruña celebra un premio de 35.000 euros con el Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en A Coruña un premio de 35.000 euros en el sorteo celebrado el lunes, 27 de octubre.

El vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte es Miguel Antonio Fernández Feijoó, desde su punto de venta situado en Ronda de Outeiro, número 217.

Los afortunados corresponden a uno de los 49 premios de 35.000 euros que se conceden a las cinco cifras del número premiado, dentro de un sorteo que también ofrece 500.000 euros al número más la serie, además de premios de 250, 25, 6 y 2 euros según las cifras acertadas.

Los cupones de la ONCE forman parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria, con controles para evitar consumos desmedidos y prohibición expresa de venta a menores de edad o a crédito.