A Coruña lanza una campaña informativa sobre el quinto contenedor: ya hay 1.651 tapas grises instaladas

El Ayuntamiento de A Coruña inicia esta semana una campaña divulgativa para explicar la implantación del quinto contenedor, permitiendo que la ciudadanía resuelva todas sus dudas sobre la nueva forma de separación y recogida de los residuos urbanos.

La campaña incluye la instalación de una carpa informativa en cada barrio a medida que se ponga en marcha el nuevo modelo, con material divulgativo y actividades interactivas sobre la separación de residuos en los hogares.

Además, habrá charlas en los centros cívicos para asociaciones vecinales y contenidos divulgativos en medios de comunicación y redes sociales.

El nuevo contenedor de tapa gris, destinado a la fracción resto, ya está operativo en distintos barrios, mientras que el contenedor de tapa amarilla seguirá reservado solo para envases (briks, latas y plásticos).

1.651 contenedores modificados

La implantación del quinto contenedor avanza conforme al plan, según explicó el ayuntamiento, con 1.651 contenedores modificados hasta el momento, a una media de 127 contenedores por día.

El gobierno municipal mantiene contacto con las asociaciones vecinales para coordinar la visita de la carpa a los barrios y ofrece información adicional en la web municipal, así como a través del correo electrónico concellaria.medioambiente@coruna.gal y del teléfono 010, para resolver cualquier duda sobre la campaña o el nuevo sistema de recogida.