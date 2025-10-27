Un camión de Estrella Galicia pierde parte de su carga en el polígono de Sabón, en Arteixo, A Coruña Cedida

Un camión de Estrella Galicia ha sufrido un accidente este lunes en el nivel superior de la rotonda del polígono de Sabón, en Arteixo, y perdió parte de su carga. Hasta el lugar se desplazaron Protección Civil y la Policía Local de Arteixo.

Sobre las 17:00 horas, los conductores que circulaban por ambos niveles de la rotonda, que conecta con la autovía A-6, la autopista AG-55 y también con la avenida Manuel Platas, se sorprendieron al ver cómo varias cajas se caían del camión mientras tomaba el nivel elevado.

Según el Concello de Arteixo, el incidente se produjo por un deslizamiento de carga. Por suerte, el camión transportaba botellas vacías, sin líquido en su interior, además, no hubo que lamentar daños personales.