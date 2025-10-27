Ofrecido por:
Un camión de Estrella Galicia pierde parte de su carga en el polígono de Sabón, en Arteixo (A Coruña)
El incidente se debió a un deslizamiento de carga y provocó que el trafico rodado se desviase al nivel inferior de la rotonda del polígono
Te puede interesar: Intervención municipal en el 137 de la ronda de Outeiro de A Coruña tras meses de denuncias vecinales
Un camión de Estrella Galicia ha sufrido un accidente este lunes en el nivel superior de la rotonda del polígono de Sabón, en Arteixo, y perdió parte de su carga. Hasta el lugar se desplazaron Protección Civil y la Policía Local de Arteixo.
Sobre las 17:00 horas, los conductores que circulaban por ambos niveles de la rotonda, que conecta con la autovía A-6, la autopista AG-55 y también con la avenida Manuel Platas, se sorprendieron al ver cómo varias cajas se caían del camión mientras tomaba el nivel elevado.
Según el Concello de Arteixo, el incidente se produjo por un deslizamiento de carga. Por suerte, el camión transportaba botellas vacías, sin líquido en su interior, además, no hubo que lamentar daños personales.
La pérdida de la carga causó retenciones de tráfico en la vía. En la rotonda superior se cortó el tráfico y se desvió la circulación a la rotonda inferior. Asimismo, desde el Concello señalan que, al ocurrir el incidente en una hora no punta y al existir dos niveles de tráfico, las retenciones fueron mínimas.