A Coruña instala cuatro nuevos minipuntos limpios: Plaza de Pontevedra, Matogrande, Elviña y Ciudad Escolar

Imagen de archivo de un punto limpio de proximidad en A Coruña Concello de A Coruña

El Ayuntamiento amplía con cuatro instalaciones más la actual red de puntos de proximidad destinados a residuos domésticos de difícil reciclaje. Los nuevos mini puntos limpios están situados en la Plaza de Pontevedra (en la confluencia con la calle San Andrés); en la calle Juan Díaz Porlier 7, en Matogrande; en la avenida de Salvador de Madariaga 1, en Elviña; y en la avenida de Gran Canaria 2 (junto a la plaza de la Tolerancia), en la Ciudad Escolar.

En estos contenedores de pequeño formato, la ciudadanía podrá depositar residuos domésticos de tamaño reducido y reciclaje complejo, como bolígrafos y material de escritura, cartuchos de tinta, pequeños RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), pilas y acumuladores, cápsulas de café y lámparas.

La mayoría de estos residuos son técnicamente reciclables, pero requieren un tratamiento más complejo y costoso. Por ello, desde el Ayuntamiento se quiere facilitar a la vecindad la separación y recogida de estos residuos para evitar que acaben en el vertedero y darles una salida adecuada, llevándolos al gestor de reciclaje correspondiente.

Con estos cuatro nuevos mini puntos, la ciudad ya cuenta con 11 instalaciones de este tipo que cubren los barrios de Monte Alto, Agra do Orzán, Os Rosales, Nuevo Mesoiro, Os Castros, Os Mallos, Palavea y, ahora, Plaza de Pontevedra, Matogrande, Elviña y Ciudad Escolar.

Los mini puntos limpios se suman al refuerzo en materia de reciclaje puesto en marcha en los últimos años dentro del Gobierno municipal en diversos ámbitos, desde la instalación de compostadores hasta la renovación de los sistemas de recogida que mantiene el Ayuntamiento gracias a una inversión de más de 10 millones de euros de fondos europeos.