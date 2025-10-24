Tres investigados en A Coruña por robar aparejos de pesca valorados en 2.000 euros en el puerto

El Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de A Coruña investiga a una vecina de A Coruña y dos de Malpica de Bergantiños como presuntos autores de un delito de hurto. Los tres habrían sustraído aparejos de pesca por valor de 2.000 euros en el puerto de A Coruña.

El perjudicado interpuso una denuncia el pasado día 23 de septiembre en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en el Puerto de A Coruña. En ella comunicaba que autor o autores desconocidos le habían sustraído 25 aparejos de pesca que tenía depositados en el Muelle de Oza, valorando los mismos en más de 2.000 euros.

La Guardia Civil inició una investigación en aras de constatar la veracidad de los hechos y la identificación del responsable o responsables del ilícito en su caso. Los agentes lograron la identificación de los supuestos autores y la localización de los aparejos sustraídos

La Guardia Civil procedió a la investigación de estas tres personas como presuntos autores de un delito de hurto y a la recuperación de los efectos sustraídos, siendo estos reintegrados a su legítimo propietario.