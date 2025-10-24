Betanzos (A Coruña) destina más de 1,3 millones al año al nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio

El Ayuntamiento de Betanzos ha adjudicado el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a la empresa Iades, tras un proceso en el que participaron otras tres entidades.

Este servicio, que es el de mayor peso presupuestario del municipio, alcanzará una inversión anual de más de 1,3 millones de euros y permitirá atender actualmente a más de un centenar de personas.

La alcaldesa, María Barral, destacó que, aunque no se trata de una competencia municipal directa, el Ayuntamiento asume más del 50% del coste total, incluyendo la pequeña aportación de los usuarios.

El resto del presupuesto proviene de la Xunta de Galicia y del Gobierno central.

La adjudicación se ha cerrado en 24,93 euros por hora de servicio, el doble que hace seis años, reflejando el incremento de costes derivados de la mejora de salarios y condiciones laborales del personal.

El SAD presta atención integral y personalizada en el domicilio a personas con autonomía limitada o en situaciones familiares complejas. Entre los principales beneficiarios se encuentran personas mayores, con discapacidad o familias con menores que precisan intervención socioeducativa.

Las actuaciones incluyen apoyo personal y doméstico, como limpieza, aseo, preparación de comidas, acompañamientos o compras.

Además, el Ayuntamiento complementa este programa con otros servicios de atención domiciliaria, como la teleasistencia, el comedor a domicilio y el préstamo de ayudas técnicas, con el objetivo de favorecer que las personas puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible.