Rescatados los 11 tripulantes de un pesquero gallego que sufrió una vía de agua cerca de Irlanda

Los 11 tripulantes del pesquero gallego Radoche Tercero han sido rescatados este miércoles tras sufrir el buque una vía de agua en aguas próximas a Irlanda. El barco opera desde el puerto de A Coruña y tiene bandera francesa.

Salvamento Marítimo ha explicado que el pesquero sufría a primera hora de la mañana el incidente, una posible vía de agua con riesgo de hundimiento, cuando se encontraba a unas 55 millas al suroeste de Castletown (Irlanda).

Aunque esta zona de búsqueda y rescate está bajo la responsabilidad de Reino Unido, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) ha colaborado en la emergencia.

Fuentes del puerto de Celeiro (Lugo) explican a Europa Press que este barco tuvo allí su puerto base en el pasado, pero se dio de baja en 2012, cuando pasó a tener bandera francesa y a operar desde A Coruña.

La tripulación, en buen estado de salud, ha sido rescatada por el pesquero Puenteareas Uno, también gallego con bandera francesa. Se dirigen en estos momentos al puerto de Castletown, adonde se espera que lleguen entre las 10:00 y las 17:00 horas.