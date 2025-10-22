El parque de Santa Margarita, en A Coruña, estará renovado en la primera mitad del 2026

La renovación del parque de Santa Margarita, uno de los pulmones verdes de la ciudad de A Coruña, ya tiene una fecha en el horizonte para completar su renovación. Este martes se han adjudicado las obras a la empresa Jardinería Arce por un presupuesto cercano al millón de euros. Una vez formalizado el contrato en las próximas semanas, la adjudicataria tendrá cuatro meses para llevar a cabo la actuación.

Según lo previsto, en la primera mitad del 2026 los vecinos de A Coruña ya podrán disfrutar de un parque con sendas renovadas, más equipamientos deportivos y de juego y más vegetación.

Así será el nuevo parque de Santa Margarita

Entre las actuaciones contempladas en el plan están la rehabilitación de caminos afectados por el paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas o las raíces de los árboles cercanos. Concretamente se actuará en las escaleras que conectan la Casa de las Ciencias con la Rosaleda, o en el cruce de caminos del paseo de las Ciencias, cambiando el asfalto por adoquín. Además, habrá un nuevo circuito de senderos por los espacios más infrautilizados hasta ahora.

Por otra parte, en la zona norte se pondrán unas pistas para correr y estas conectarán con la nueva zona de calistenia en el espacio deportivo ya existente. Asimismo, habrá un espacio infantil con más equipamiento, ampliando el rango de edades para su uso.

Aprovechando la intervención también se renovará la red de iluminación, se sustituirán las señales del parque con una estética más uniforme y también se instalará más mobiliario urbano.

La vegetación, que actualmente cuenta con unas 60 especies arbóreas, sumará nuevos ejemplares de arbustos y flores.