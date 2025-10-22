Las fuertes lluvias de este martes en Oleiros (A Coruña) dejan inundaciones y tráfico afectado

Las fuertes lluvias que cayeron este martes por la tarde en A Coruña dejaron a su paso una gran cantidad de incidencias, tanto en la propia ciudad como en su área metropolitana. En Oleiros, el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) tuvo que intervenir a lo largo del municipio entre las 18:30 horas y las 22:30 horas para resolverlas.

Si bien las riadas y balsas de agua afectaron de una forma importante al tráfico rodado provocando circulaciones densas, tanto en los accesos al Puente de A Pasaxe como en otras carreteras del municipio provocados por atascos de registros de pluviales, el SEM tuvo que atender en las parroquias de Perillo, Iñás, Nós y Liáns inundaciones en bajos comerciales, garajes y viviendas.

Además, los efectivos intervinieron en una farola caída, en la que tuvieron que cortar el suministro eléctrico por seguridad.

En A Coruña, la zona más afectada fue la de As Xubias de Arriba. En concreto, en el túnel que va desde Casablanca quedó totalmente cortado por una enorme balsa de agua, impidiendo el paso hacia Matogrande, así como para la avenida de A Pasaxe. En consecuencia, el tráfico fue desviado hacia la avenida del puerto. La carretera permaneció cortada desde las 19:50 de la tarde de este martes, hasta las 20:30.



