A Coruña contará con su primera estación de ITV en el polígono de Vío

La ciudad de A Coruña tendrá en unos meses su propia estación de ITV. La Junta de Gobierno local ha dado luz verde este miércoles a la licencia proyecto, que se situará en el polígono industrial de Vío, en la calle Antonio Durán Cao.

La empresa adjudicataria de las obras dispondrá de un plazo de seis meses para empezar las obras y de otros 20 meses para ejecutarlas y poner la instalación en funcionamiento. En total, se destinarán 2,65 millones de euros de inversión privada, según indicó esta mañana la alcaldesa Inés Rey.

Esta será la primera instalación de ITV en la ciudad, lo que permitirá a los vecinos de la ciudad no tener que desplazarse hasta Sabón, en Arteixo, o Espíritu Santo, en Sada, para realizar el examen de inspección técnica a sus vehículos.