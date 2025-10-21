Dos balsas de agua a causa de las lluvias ralentizan la circulación en A Coruña

La lluvia ha regresado a A Coruña y lo ha hecho afectando al tráfico en varios puntos de la ciudad, que se encuentra en una situación de "circulación densa", tal y como explican desde la sala de pantallas de la Policía Local.

Es el caso del paseo marítimo de A Coruña, donde se han acumulado dos grandes balsas de agua, hay ciertas retenciones a la altura del edificio de Hacienda, obligando a muchos conductores a buscar otros itinerarios. Algo que también ha afectado a los peatones que no pueden acceder al lado del paseo por culpa de los enormes charcos que hay en mitad del paso de peatones.

Los operarios del ayuntamiento ya trabajan en este punto para tratar de vaciar la calzada con mangueras sujetas a un camión. Por el momento se puede circular en ambos sentidos del paseo.

Otras zonas afectadas

Las inundaciones han provocado retenciones en otros puntos de la ciudad, como ocurre en la tercera ronda a la altura de la rotonda del Pavo Real. Agentes de la policía local y Nacional controlan el tráfico en este punto tan conflictivo de la ciudad, que se acentúa en hora punta. Lo mismo en la confluencia entre Avenida de Arteixo y Ronda de Outeiro, afectando especialmente en dirección al polígono de Agrela.

En otras zonas como Plaza de la Palloza, el agua también ha generado impacto, acumulándose una gran cantidad en muy poco tiempo. Las alcantarillas se han desbordado de la cantidad de lluvia que ha caído en pocos minutos.

Además, en otras zonas de la comarca como en la avenida del Pasaxe también se han formado balsas que han dificultado la circulación tanto de vehículos privados como del transporte público. El atasco llega a puntos de Oleiros como Perillo, en dirección entrada a la ciudad pasando por la AC-12, por el puente Pasaxe, llegando a Alfonso Molina.

