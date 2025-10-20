Dos detenidos por robarle a una turista en las taquillas de la estación de autobús de A Coruña

La Policía Nacional detuvo el pasado mes de septiembre a dos personas por robarle a una turista que había dejado sus pertenencias en las taquillas de la estación de autobuses. La víctima les explicó a los agentes que le habían sustraído su equipaje, incluido material informático con información sensible.

La Unidad encargada de realizar estas detenciones fue la Especializada de la Brigada Móvil–Policía en el Transporte, responsable de la prevención de la delincuencia común y organizada

itinerante (mediante registros y controles aleatorios de viajeros y equipajes), así como la asistencia y auxilio humanitario. Los agentes que forman parte de la misma actúan en todas las instalaciones de transporte público, donde refuerzan su presencia en verano.

Precisamente, funcionarios policiales de esta unidad fueron requeridos por una ciudadana extranjera que estaba de turismo en A Coruña. La víctima relató que le habían sustraído su equipaje y todos sus enseres personales del interior de las taquillas de la Estación de autobuses, entre los que se encontraba un dispositivo informático de trabajo con información sensible y de trascendencia.

En estrecha colaboración con personal de seguridad privada y unidades del Grupo de Atención al Ciudadano, se consiguió identificar a los presuntos autores del robo. Agentes adscritos a la

Brigada Móvil lograron localizarlos, ya que ambos residían en Coristanco. Así, se realizó un dispositivo policial en la zona que concluyó con la detención de los dos autores.

La Policía Nacional explica en un comunicado que, durante el periodo estival, se ha intensificado la difusión de consejos de seguridad, recomendaciones y advertencias de potenciales peligros en zonas turísticas, tanto en medios de transporte como en sus instalaciones, lo que ha supuesto una mayor colaboración ciudadana con la Policía Nacional, mejorando la prevención de los delitos y la seguridad de los ciudadanos en estaciones de tren y autobuses.