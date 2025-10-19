Domingo de incidentes en A Coruña: tres caídas de motoristas, uno trasladado al hospital

La jornada de este domingo, 19 de octubre, en A Coruña está siendo marcada por la lluvia y el viento, lo que ha provocado varios incidentes en la ciudad, en los que se vieron implicados tres motoristas. Uno de ellos tuvo que ser trasladado por los Servicios de Urxencias Sanitarias al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El primer accidente, según informa el 112, se produjo sobre las 13:20 horas en la avenida de Novo Mesoiro, a la altura del número 29. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Local, incluyendo atestados, y una ambulancia del 061, que tras valorar al motorista decidieron su traslado al hospital.

Unas horas más tarde, otros dos motoristas sufrieron caídas de sus vehículos. El primero ocurrió en torno a las 14:50 en el Paseo Marítimo y el segundo, sobre las 16:30, en la avenida Enrique Salgado Torres, a la altura de la rotonda del McDonald's. Ambos resultaron con heridas leves y no necesitaron ser trasladados a un centro médico.