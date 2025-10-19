La calle Manuel Deschamps, en el barrio del Agra do Orzán, en A Coruña, abre al tráfico esta semana Concello da Coruña

En los próximos días los vehículos podrán volver a circular por la calle Manuel Deschamps, donde el Concello ha intervenido durante los últimos meses para reurbanizar el tramo comprendido entre Fanny Garrido y la ronda de Outeiro, con el objetivo de responder a las demandas de la vecindad de la Agra do Orzán en esta parte del barrio.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, recordó que esta intervención en Manuel Deschamps fue, en la práctica, la segunda fase de trabajos en una calle donde ya se había mejorado previamente el tramo entre Fanny Garrido y Almirante Mourelle, con aportaciones de los fondos europeos Next Generation.

"Actuando también en el sector que conecta con la ronda de Outeiro, conseguimos darle uniformidad a toda la calle y aprovechamos para renovar los pavimentos de la calzada y de las aceras", indicó Díaz.

En este sentido, en el contexto de la intervención en Manuel Deschamps también se reurbanizó el camino lateral que hay en el tramo inicial de la calle, un espacio eminentemente residencial y con acceso a garajes, donde se actuó para oxigenar la superficie existente y se creó una plataforma única al mismo nivel de la calzada y la acera.

"Para efectos prácticos, de los trabajos previstos solo resta algún remate en áreas verdes y jardinería, por lo que ya será viable habilitar la circulación de vehículos por la calle a partir de la próxima semana, a inicios de esta", estimó la concejala.

Demandas vecinales del Agra

Las mejoras ejecutadas en este tramo de Manuel Deschamps supusieron una inversión de 260.000 euros por parte del Concello y se suman a las ya ejecutadas previamente en el callejero que conecta el Peruleiro con la calle Barcelona, sufragadas con 600.000 euros de fondos Next Generation.

De esta forma, el Gobierno municipal avanza con su hoja de ruta para cumplir los compromisos asumidos con la vecindad de la Agra do Orzán, donde esta misma semana se inició el derribo del muro exterior del parque del Observatorio en la calle Canceliña, una intervención fundamental para acondicionar el área verde largamente demandada por el barrio, que ahora se hace realidad con esta medida.