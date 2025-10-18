Muere en A Coruña la artista y fotógrafa Maribel Longueira

La artista y fotógrafa coruñesa Maribel Longueira ha fallecido este sábado a los 74 años. Según señala la escritora María Xosé Porteiro: "Fue una de las creadoras gallegas más singulares y coherentes de su generación".

Licenciada en Historia del Arte y doctora en Patrimonio y Fotografía, Longueira desarrolló una trayectoria amplia y diversa, explorando la relación entre la plástica, la memoria y el territorio. Su trabajo abarcó el cine, el teatro, la cerámica y la pintura, aunque fue en la fotografía donde consolidó una voz propia, tanto desde la práctica artística como desde la investigación teórica.

Su obra, de profunda carga poética y social, fue expuesta en numerosas muestras individuales y colectivas en Galicia, Cuba, Francia, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Islandia, entre otros países. Entre sus proyectos más destacados se encuentran 'Alguén agarda que volva alí. Sobre La Habana', 'Os hórreos e a cultura do pan', 'A paisaxe como pretexto', 'O Prestige, o poder da educación ambiental e nós', 'Xente no medio', 'O mar da vida', 'O Papagaio: a pegada dos sentidos' e 'inCERTEZA'.

Asimismo, fue coautora de varios libros, entre ellos 'O Papagaio', realizado junto a la poeta Luísa Villalta, un diálogo intenso entre palabra e imagen que refleja su concepción del arte como encuentro, denuncia de la gentrificación y revelación de vidas expulsadas.

Maribel Longueira deja tras de sí una obra comprometida con la memoria, la naturaleza, la denuncia social y la dignidad de las personas, así como una profunda huella humana y artística en la cultura gallega contemporánea.

Los restos mortales de Maribel están siendo velados en el Tanatorio Servisa, y este domingo 19 de octubre, a las 16:00 horas, se llevará a cabo un acto poético de despedida para la artista coruñesa.