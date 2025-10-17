Ofrecido por:
A Coruña abraza el sol a la espera de lluvias el fin de semana
Meteogalicia pronostica unas temperaturas normales para este período del año en la ciudad herculina
A Coruña quiere disfrutar de sus últimas horas de sol y calor antes de que este fin de semana llegue de nuevo la lluvia, tan característica del otoño.
Así, Meteogalicia ha pronosticado para el día de hoy unos cielos que presenten alternancia de períodos de nubes y claros, con otros poco nublados o despejados.
Con respecto a las precipitaciones, se esperan que lleguen tanto el sábado, en franja nocturna, como el domingo a lo largo de todo el día.
Las temperaturas serán las normales para esta época del año, con mínimas en un ascenso que llegarán a los 14 grados y máximas en un descenso ligero, que alcanzarán los 22 grados.
Sobre la calidad del aire, se espera que se mantenga en un nivel favorable en general.