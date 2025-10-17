Condenado en A Coruña a cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a su pareja en un hotel

La Sala del Civil y Penal del TSXG confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que impone cuatro años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su pareja en un hotel de A Coruña durante el verano de 2020.

El tribunal considera acreditado que ambos mantenían una relación de noviazgo con encuentros sexuales consentidos, pero los hechos denunciados ocurrieron en junio, cuando la mujer se negó a mantener relaciones por no encontrarse bien.

Según la sentencia, el acusado la empujó en la cama y la agredió sexualmente, y tras intentar refugiarse en el baño, la siguió y la empujó contra una pared para agredirla de nuevo.

La Sala desestima el recurso de apelación de la defensa, destacando que la versión de la víctima está respaldada por heridas físicas, mensajes de WhatsApp y la inconsistencia del relato del acusado. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, reforzando la protección de las víctimas en casos de violencia sexual.