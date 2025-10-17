Cambre (A Coruña) formaliza 174 solicitudes para insonorizar viviendas por el ruido del aeropuerto

La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha acudido este viernes a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para registrar las peticiones vecinales recogidas, instando a AENA a actuar para mejorar la calidad de vida de los residentes.

De esta manera, el Gobierno municipal de Cambre ha cumplimentado este 17 de octubre la entrega oficial de un total de 174 solicitudes de insonorización de viviendas en la zona de O Temple-Graxal-O Seixal, afectadas por la ampliación de la huella acústica del Aeropuerto de Alvedro.

En el documento remitido al registro, el Concello expone cómo los mapas publicados por el Gobierno central muestran que la huella sonora aumenta en Cambre especialmente en el horario nocturno, especialmente entre la franja horaria de 23:00 a 07:00 horas. Por ello, demandan que se incluyan en el Plan de Acción las medidas necesarias para reducir el impacto de estas servidumbres acústicas y que Aena se haga cargo de los importes de su ejecución.

Este proceso se inició con la publicación por parte de AENA del Real Decreto 359/2024, que modifica la servidumbre aeronáutica y amplía el mapa de ruidos. Cuando el Partido Popular de Cambre se encontraba en la oposición, informó puntualmente a los vecinos sobre este decreto y sus implicaciones. Como parte de ese compromiso, se celebró una asamblea abierta el 24 de febrero en el centro cultural de O Graxal para explicar la situación y mediar entre la ciudadanía y AENA.

El objetivo siempre ha sido lograr la insonorización de las viviendas de los propietarios afectados. Para ello, se facilitaron a los vecinos los modelos de solicitud individual que exige el Real Decreto, recogiéndose posteriormente todas ellas para su gestión y entrega coordinada.

Esta mañana la Alcaldesa, Diana Piñeiro, ha manifestado su "confianza en que AENA atienda estas peticiones y ejecute las obras de insonorización solicitadas. Esta acción directa es crucial para mejorar la calidad de vida de los residentes, que sufren las molestias de los ruidos procedentes de las aeronaves en las maniobras de aterrizaje y despegue".

Asimismo, Piñeiro ha recordado que "estas familias soportan las consecuencias de residir en un entorno tan próximo al aeropuerto, ya que la cabecera de la pista se encuentra a menos de tres kilómetros de esta zona urbana". Por ello, el Concello espera "una contestación positiva y ágil por parte de AENA a estas legítimas peticiones".