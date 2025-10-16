La Aemet avisa de lluvias en A Coruña a partir del sábado: "Este frente abre el camino a las borrascas"

Está siendo un otoño cuanto menos atípico en A Coruña: la lluvia apenas hace acto de presencia y el frío no termina de instalarse. De hecho, el pasado fin de semana muchas personas aprovecharon para descansar en la playa y disfrutar de los rayos del sol.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lo advirtió: el otoño 2025 sería "más cálido y más seco de lo normal". Hasta ahora, el pronóstico se está cumpliendo, pero la circulación de borrascas por el Atlántico podría dejar un ambiente más húmedo.

Giro de 180 grados en Galicia: regresan las lluvias

Tras permanecer A Coruña al margen del último temporal, que azotó con fuerza al área del Mediterráneo, el tiempo va a dar un giro de 180 grados: las lluvias regresarán a partir del fin de semana con motivo de la llegada de un frente desde el Atlántico.

Tal y como prevé el modelo europeo, la penúltima semana de octubre será más húmeda de lo habitual para estas fechas en gran parte del noroeste de la Península, y en especial en Galicia. "La previsión para A Coruña es similar a la del resto de Galicia, porque el frente atlántico va a atravesar toda la región", señala Francisco Infante, delegado de Aemet Galicia.

Llegará el sábado por la tarde-noche, y el domingo se esperan lluvias durante todo el día. "El lunes quedará algo de inestabilidad en forma de chubascos, no de forma tan continua", añade el experto.

Sin embargo, no será el momento de guardar los paraguas, ya que "este frente abre el camino a las borrascas, de tal manera que la semana que viene llegarán varios frentes atlánticos", advierte Francisco Infante. En cuanto a los acumulados, se prevén lluvias moderadas "o algo más fuertes de lo normal".

Domingo: lluvias en la mitad norte peninsular.



El ambiente será agradable, con temperaturas máximas más propias del mes de septiembre.



🌡️Las temperaturas máximas bajarán el sábado en Galicia y el domingo en el resto de la mitad norte peninsular. pic.twitter.com/qRJsrnqY9b — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2025

Estas lluvias no llegarían solas, sino que también lo harán con un descenso térmico, que se notará sobre todo en el sur de Galicia y en zonas de alta montaña. En A Coruña, la bajada de temperaturas será más moderada.

"Las temperaturas bajarán el domingo y se ajustarán más a los valores normales. Quizás se mantengan por encima, pero ya nos encontraremos más próximos a los valores normales para lo que es mediados de octubre", avisa.

Según la previsión de Aemet Galicia, las temperaturas máximas oscilarán entre 22 y 24ºC, con tendencia a disminuir ligeramente, aunque se mantendrán estables el lunes. En cuanto a las mínimas, se situarán alrededor de los 13ºC, pero se espera que aumenten de cara a la próxima semana.