Vecinos de Monte Alto, en A Coruña, piden actuaciones para garantizar la accesibilidad

El barrio de Monte Alto reclama al Concello de A Coruña más actuaciones en materia de accesibilidad. Pese al reciente arreglo del paso de peatones en la calle Curros Enríquez —que desde la noche del pasado domingo ya está elevado a la altura de las aceras—, varios vecinos denuncian el mal estado de mantenimiento de las aceras.

Raquel Feal es una de las personas afectadas. Desde hace menos de un mes es usuaria de silla de ruedas y, como vecina del barrio, ha vivido en primera persona las dificultades de desplazarse por determinadas calles.

La de Curros Enríquez era ejemplo de ello. Antes de que se elevase el paso ubicado cerca de la parada de taxis, la solución provisional por la que se optó fue por una pequeña rampa de cemento. "Fue un despropósito. Para cruzar tenías que ponerte de espaldas a los coches", cuenta.

Desde el Concello explican que esta rampa accesible es la solución por la que se opta en estas ocasiones ya que "no hay otra posibilidad".

Entre la finalización de la obra para modificar ese paso de peatones y las últimas actuaciones para hacerlo accesible pasó cerca de un mes y, tal y como critica tras haberlo denunciado ante el Concello, "dejan las aceras provisionalmente sin acceso y tiempo después es cuando elevan la carretera. Lo hacen en dos fases pero nos dejan sin poder acceder a esa zona".

Ante esta situación, la vecina señala que "esto quiere decir que los técnicos, no solamente la empresa, no tienen ni idea de accesibilidad".

Por su parte, fuentes municipales recalcan que todas las obras que se realizan en la ciudad tienen como requisito que sean accesibles. A modo de ejemplo, citan las actuaciones en cerca de 60 paradas de autobús repartidas por A Coruña.

Otras zonas con problemas de accesibilidad

Aunque este punto ya está arreglado, los vecinos piden más actuaciones en otras ubicaciones como la calle Parque, donde hay un agujero en medio de la acera, o en la travesía Orillamar, donde también hay baldosas rotas.

En estos lugares, Raquel tiene problemas para circular con su silla de ruedas eléctrica ya que si no pasa despacio "el eje de la rueda vibra y me puede volcar".

También cita problemas similares en Orillamar donde "hace dos años que avisé por mi abuela, que va con andador y no puede pasar así que lo que hace es ir por otra zona".

Desde la asociación vecinal piden paciencia, aunque admiten que han recibido varias quejas en este sentido, que trasladarán al gobierno municipal en su próxima reunión. Esta está todavía pendiente de fecha. Por el momento el gobierno local no ha confirmado si tiene pendientes actuaciones en estas vías del barrio.

En la asociación también recuerdan que las incidencias mostradas en un informe realizado con Grumico (Grupo de persoas con discapacidade física da Coruña) en el 2022 fueron atendidas, y mencionan como buen ejemplo la intervención realizada en la biblioteca.

Mientras, los vecinos comparten sus quejas en un grupo de Facebook bajo el título 'Somos de Monte Alto'. Aquí muestran más ejemplos de los problemas de accesibilidad, como la colocación de una señal en medio de una acera extendida en el paseo marítimo, por la zona del cementerio.

Señal colocada en medio de la acera en el paseo marítimo de A Coruña. Cedida

"Esto evidencia una falta de conocimiento de las barreras arquitectónicas y de accesibilidad", añade Raquel, que explica que estos problemas muchas veces se dan en los detalles de las obras, poniendo de ejemplo la calle San José. "Las aceras las arreglaron genial porque están al ras de la carretera, pero en las intersecciones no rebajaron el bordillo y la silla choca contra él. Voy por la carretera hasta que encuentro un paso rebajado", indica.