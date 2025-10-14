A Coruña inicia un nuevo tratamiento preventivo contra el picudo rojo en 71 palmeras de Méndez Núñez

El Concello da Coruña pone en marcha esta semana una nueva fase del plan de conservación de las palmeras de la ciudad ante la proliferación a nivel global del picudo rojo, una especie invasora procedente del sudeste asiático que amenaza gravemente a estos árboles.

"Desde el Gobierno local llevamos a cabo anualmente este tipo de acciones que tienen como objetivo la conservación del palmeral de Méndez Núñez, un icono de nuestra ciudad", indicó Noemí Díaz, concejala de Infraestructuras y Movilidad y responsable de Parques y Jardines.

El tratamiento que se llevará a cabo consistirá en una inyección por endoterapia de deltametrina al 1,5 % y, posteriormente, se duchará la copa con nematodos. Para ejecutarlo se utiliza una plataforma autopropulsada de 30 metros. El coste para las 71 palmeras asciende a 26.885 euros.

Está previsto que los trabajos comiencen este miércoles y tengan una duración de tres jornadas, sin que sea necesario el cierre del parque.

El Concello de A Coruña recuerda que vienen realizando revisiones periódicas de las palmeras de la ciudad desde 2017, cuando se detectó la presencia del picudo por primera vez. La plaga está afectando a palmeras en toda España y es preciso tratarlas para evitar su transmisión. Asimismo, el gobierno municipal insta a los particulares con palmeras afectadas a actuar de manera inmediata, ya sea con tratamientos o procediendo a su tala, únicos métodos para evitar la propagación del picudo.