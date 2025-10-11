Dos personas necesitaron asistencia médica en Oleiros (A Coruña) tras un incendio en una vivienda

Un hombre y una mujer tuvieron que recibir asistencia médica en el municipio coruñés de Oleiros después de producirse un incendio en un cuadro de contadores.

Según la información del 112 Galicia recogida por Europa Press, la mujer fue atendida en el lugar de los hechos y el hombre tuvo que ser evacuado al hospital por problemas respiratorios.

El suceso se produjo sobre las 05:00 horas de este sábado en la rúa do Carabel y fueron los agentes de la Policía Local los que pidieron asistencia sanitaria para una pareja.

En el punto se encontraban los miembros del Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros para hacer frente al fuego y la central de emergencias pidió la colaboración de los profesionales sanitarios.

La mujer, que fue atendida en el punto, permaneció en casa de un familiar y el hombre fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) debido a una baja saturación.

La vivienda quedó llena de humo por completo, pero el fuego solo dañó el cuadro de contadores.