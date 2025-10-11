A Coruña pasa un fin de semana de sol: esta es la predicción del tiempo para la ciudad

A Coruña pasará un fin de semana de sol y cielos despejados pese a la llegada del otoño. La ciudad herculina tendrá también temperaturas agradables, más altas de lo normal para esta época del año en el caso de las máximas.

Este sábado, de acuerdo con la predicción de Meteogalicia, A Coruña tendrá una probabilidad de lluvia casi nula, con cielos despejados a lo largo de toda la jornada. Los termómetros oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 24 grados de máxima.

Hacia la noche la sensación térmica refrescará ligeramente, situándose en torno a los 18 grados,

Para el domingo la predicción es muy similar, con 15 grados de mínima y 24 grados de máxima y, de nuevo, cielos completamente despejados.