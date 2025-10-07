Trasladan en helicóptero al hospital de A Coruña a un operario herido en Oza-Cesuras

Este martes un operario que trabajaba en la parroquia de Cutián, en Oza-Cesuras, tuvo que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) tras haberle caído encima un árbol.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 12:30 horas, cuando un compañero del trabajador dio la voz de alarma al 112 Galicia.

Hasta el lugar se desplazaron el 061, Guardia Civil y el GES de Curtis. Debido a las heridas que presentaba, se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago y fue finalmente evacuado al hospital coruñés.