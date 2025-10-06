Ofrecido por:
Un accidente de tráfico en el entorno de Riazor, en A Coruña, se salda sin heridos
El conductor, que se salió de la vía y chocó contra la mediana, dio positivo en el test de alcoholemia
En la pasada noche, un conductor que circulaba por el Paseo de Ronda, en A Coruña, sufrió un accidente de tráfico al salirse de la vía y chocar contra la mediana, ya en la avenida de San Roque. El conductor dio posteriormente positivo en el test de alcoholemia.
El accidente tuvo lugar pasadas las 22:30 horas de la noche y, afortunadamente, se saldó sin heridos.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencia y la Policía Local, que procedió a realizar el test de alcoholemia al conductor.