A Coruña abrocha el buen tiempo en el primer domingo de octubre

A Coruña ha dejado ya atrás las precipitaciones de este sábado y disfruta, en el primer domingo de octubre, de un tiempo bueno en líneas generales.

De esta forma, sin lluvia, las probabilidades de que descargue en la ciudad herculino son de un escaso 5% a lo largo de todo el día.

El cielo será poco nublado o despejado, con momentos ocasionales de nubes y claros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen sin cambios en 12 grados y las máximas ascienden ligeramente a 19 grados. Aun así, los primeros outfit de invierno ya se empiezan a ver por las zonas de tránsito de peatones.

La calidad del aire se mantiene en un nivel favorable.