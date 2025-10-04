Betanzos (A Coruña) acoge un nuevo MercaBetanzos con grandes descuentos

Betanzos celebra este fin de semana un nuevo mercado de oportunidades en la plaza García Hermanos.

Organizado por el Ayuntamiento dentro del programa de promoción y apoyo al comercio local, el evento ofrecerá grandes descuentos, una zona de ocio infantil y música en directo.

El mercado tendrá un amplio horario, de 11:00 a 21:00 el sábado día 4 y de 11:00 a 20:00 el domingo día 5.

La feria se desarrolla bajo una carpa instalada en la plaza García Hermanos, con productos de óptica, textil, librería, estética y alimentación.

El Ayuntamiento cedió a cada comerciante un espacio gratuito para vender sus productos. En total participan 18 establecimientos.

La primera edil destacó que el Ayuntamiento recupera este "MercaBetanzos", recordando el éxito obtenido en anteriores convocatorias por la calidad de los productos, el buen precio y la amabilidad de los comerciantes.