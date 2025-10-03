La Policía Nacional celebra en A Coruña la festividad de los Santos Ángeles Custodios

A Coruña ha acogido este viernes la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. La comisaría de Lonzas ha sido escenario de este acto en el que se ha reconocido la labor de varios agentes, así como de personalidades ajenas que han apoyado la labor policial.

Una formación compuesta, entre otras, por la Unidad de Intervención Policial (U.I.P.), el Grupo Operativo Especial de Seguridad, la Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R.), la Unidad Especial de Subsuelo y la Unidad Especial de Guías Caninos, ha sido revistada por el Subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, que ha presidido el acto.

Tras la interpretación del Himno Nacional, el Comisario Provincial de A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez, ha reconocido la entrega de todos los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional en A Coruña, así como el mérito de su trabajo constante.

Gómez Rodríguez también ha puesto en valor a la sociedad civil, tanto entidades como ciudadanos, que colaboran a diario con la policía para construir una provincia más segura y justa.

En el acto institucional, se han impuesto las condecoraciones a los miembros de la Policía Nacional de las distintas categorías que, a lo largo del 2025, han destacado por su entrega al servicio policial, tanto por hechos concretos como por su trayectoria profesional. Además, se ha reconocido a diferentes personalidades ajenas al cuerpo que han contribuido y apoyado la labor policial.

En memoria de los fallecidos, los presentes realizaron un homenaje con una ofrenda de una corona de laurel, con la interpretación de La muerte no es el final, por parte de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra. El acto se ha cerrado con la interpretación del himno de la Policía.

Abalde

Julio Abalde, por su parte, destacó la profesionalidad, entrega y vocación de los agentes, así como su capacidad para adaptarse a nuevos retos que remanda la sociedad. El subdelegado del Gobierno en A Coruña felicitó además a los agentes de la Comisaría de Lonzas, ya que en el primer semestre del año el índice de criminalidad ha descendido un 6,6%.

La última encuesta de la OCDE señala que la Policía Nacional es la institución en la que más confían los ciudadanos. "Un dato que non é casual, senón resultado do traballo diario, das investigacións, das accións discretas e da proximidade que os axentes manteñen coa cidadanía", señaló Abalde, que destacó la lucha contra la violencia de género como "un desafío que require o máximo compromiso de todos".

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, además, puso en valor la dimensión familiar y vocacional de la Policía Nacional mediante la transmisión de valores entre generaciones: "Moitos nenos e nenas soñan con ser policías cando sexan maiores. Iso é un motivo para ser exemplo, para seguir sendo referentes de honestidade, respecto e compromiso, porque cada palabra e cada xesto teñen un valor exemplar para as novas xeracións".