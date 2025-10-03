La Guardia Civil descubre un taller de coches sin licencia en Culleredo (A Coruña)

La Guardia Civil ha localizado en la localidad de Vilaboa, en Culleredo (A Coruña) un taller mecánico que operaba de forma irregular y sin la documentación necesaria para el desarrollo de su actividad.

La actuación se produjo cuando agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de A Coruña, en el marco de un servicio rutinario en la zona, detectaron un local comercial aparentemente destinado a la reparación de vehículos, pese a que no presentaba ningún tipo de identificación exterior.

En la inspección, los guardias encontraron un turismo en proceso de reparación y gran cantidad de residuos sólidos procedentes de otros trabajos previos. Requerido el responsable para mostrar la documentación obligatoria, este reconoció carecer de ella.

Ante esta situación, la Guardia Civil levantó acta de denuncia por supuestas infracciones a varias normativas, entre ellas la Ley 6/2021 de residuos y suelos contaminados de Galicia, la Ley 5/2000 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la Ley 9/2013 del emprendimiento y la competitividad de Galicia y la Ley 9/2004 de Seguridad Industrial de Galicia.

El taller ha quedado bajo investigación y se enfrenta ahora a posibles sanciones administrativas por el ejercicio irregular de la actividad y la gestión inadecuada de residuos.