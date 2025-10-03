A Coruña capta 8,7 millones en fondos europeos para regenerar Os Mallos y la Sagrada Familia

El Concello de A Coruña recibirá 8,7 millones de euros en fondos europeos destinados a la regeneración urbana de los barrios de Os Mallos y la Sagrada Familia, en el marco de la convocatoria de planes de actuación integrados financiados con cargo al FEDER.

La aportación comunitaria cubrirá el 60% del gasto, mientras que el Ayuntamiento asumirá el 40% restante, lo que permitirá una inversión total superior a 14,5 millones de euros.

Con este impulso se reforzará la transformación ya en marcha en ambos distritos, donde destacan proyectos como la intermodal, la reurbanización de la avenida da Sardiñeira y nuevas conexiones viarias en Os Mallos, así como el avance de la Rolda Peonil en la Sagrada Familia.

¿Qué actuaciones se desarrollarán?

El plan municipal se articula en tres ejes. Uno de ellos es "Conectando barrios", con mejoras en infraestructuras de movilidad e intermodalidad.

"Renovando espacios" recoge intervenciones de humanización y peatonalización en calles como Vizcaya y Antonio Viñes.

El tercero es "Construyendo comunidad", que incluye actuaciones de regeneración social, deportiva y cultural, como la renovación de la pista multideporte de Nosa Señora de Fátima, mejoras en el pabellón y el centro cívico de la Sagrada Familia o en el mercado y el centro asociativo de Ramón Cabanillas.

El programa incorpora también medidas de eficiencia energética, digitalización, apoyo al comercio de proximidad y fomento del emprendimiento local, además de iniciativas socioculturales que buscan reforzar la identidad de ambos barrios.