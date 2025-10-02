El nuevo embajador británico en España visita la tumba del General Sir John Moore en A Coruña Cedida

Este jueves, 2 de octubre, el nuevo embajador del Reino Unido en España, Excmo. Sr D. Alex Ellis, se ha desplazado a A Coruña para realizar una visita privada a la tumba del General Sir John Moore, situada en el Jardin de San Carlos en la Ciudad Vieja.

La visita, organizada por los miembros de la Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets, tuvo lugar entre las 08:30 y las 09:30 horas de esta mañana.

Durante ella, el embajador recibió una explicación guiada sobre las placas, el roble de Moore, el busto y curiosidades del mausoleo. Asimismo, también realizó una ofrenda floral al sepulcro del general británico caído durante la batalla de Elviña (1809), mientras defendía la ciudad herculina de las tropas napoleónicas del mariscal Jean-de-Dieu Soult.

Desde 1927, por iniciativa del alcalde coruñés Manuel Casás, se colocaron dos placas en la entrada al mirador: una recoge unos versos del poema 'The Burial of Sir John Moore', de Charles Wolfe; la otra, un fragmento del texto 'Na tumba do Xeneral Sir John Moore', de la gallega Rosalía de Castro.

Además, una tercera placa recoge unas palabras de Lord Wellington, el célebre general británico que alentó a las tropas españolas durante la batalla de San Marcial (1813), librada en Irún por el general Freire contra las fuerzas del mariscal Soult: "[…] Españoles, dedicaos a imitar a los inimitables gallegos". La inscripción alude directamente a la perseverancia del pueblo coruñés durante la batalla de Elviña.

Por último, una cuarta placa rinde homenaje a los 172 marineros de la Armada británica que perdieron la vida en el naufragio del buque Serpent, frente a las costas del Cabo Vilán, en Camariñas, en 1890.