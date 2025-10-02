Cerca de 4.000 personas se movilizan en A Coruña para pedir el fin del genocidio en Palestina

Manifestación en A Coruña en solidaridad con Palestina con cerca de 4.000 personas, a 2 de octubre de 2025. Carmen G. Mariñas

Algo más de 4.000 personas se han manifestado esta tarde en A Coruña, como muestra de apoyo a las personas detenidas por Israel en la Global Sumud Flotilla cuando intentaban hacer llegar ayuda humanitaria a Palestina y en denuncia por el genocidio.

La marcha comenzó frente a la Delegación del Gobierno, en un espacio que pronto quedó pequeño. Mientras que por la mañana el Sindicato de Estudantes movilizó principalmente a jóvenes —aunque en la manifestación se vio a gente de todas las edades— a esta movilización se sumaron diferentes generaciones e incluso familias con niños, portando banderas de Palestina de todos los tamaños, referencias al país con sandías y kufiyas de colores.

Entre los asistentes había mujeres con niñas y niños como Lorena Martínez y Cristina Aldrey. "Vimos hoxe polo que está pasando. Temos que parar o xenocidio. É unha impotencia non poder facer nada e que ninguén faga nada", explican.

Al grito de “non é unha guerra, é un xenocidio” la movilización, convocada por el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) pide el fin del genocidio en Palestina y la ruptura de todo tipo de relación con Israel.

Manifestación en A Coruña en solidaridad con Palestina, a 2 de octubre de 2025. Carmen G. Mariñas

Teresa Guerra, una mujer de 75 años, señala mientras marcha portando fotografías de niños palestinos que lleva "muchos años luchando contra esto y contra otras guerras. He ido a manifestaciones en contra de la OTAN, del 23F... Y no hay manera. Estoy hasta el moño de que no se haga nada y de que la gente no salga a la calle".

Con ella coinciden María Álvarez, una joven coruñesa, y su padre, Eloy. "Es lo mínimo que podemos hacer cuando se está cometiendo un genocidio; el hecho de que 'simplemente' se esté matando a gente debería ser razón suficiente para estar aquí", denuncian.

Apoyo a la Global Sumud Flotilla

La detención de los miembros de la Global Sumud Flotilla, compuesta por unos 45 barcos y cerca de 500 personas, estuvo presente en todo momento. "Se atacan á Flotilla, atácannos a nós", se escuchaba en la multitud.

Entre las personas arrestadas en la noche del miércoles en la Global Sumud Flotilla se encuentran al menos dos gallegos: la abogada y activista Sandra Garrido y el patrón Manu López.

Poco antes de su arresto y de perder la conexión, López denunciaba en Quincemil que su barco, el Meteque, estaba siendo rodeado por un buque militar. En los días anteriores, explicó, varios drones sobrevolaban la flotilla llegando a lanzar artefactos explosivos.

Manifestación en A Coruña en solidaridad con Palestina, a 2 de octubre de 2025. Carmen G. Mariñas

Las detenciones se produjeron a menos de 100 millas de la costa palestina, en una zona declarada por Israel como de “exclusión” pero perteneciente a aguas internacionales.

Por este motivo, desde BDS denuncian que esta “operación militar, de abordaxe das embarcacións e secuestro das tripulacións, realizada con nocturnidade e premeditación, viola o dereito internacional e marítimo”.

Fin del genocidio y huelga general

La manifestación prosiguió por los Cantones hasta llegar a María Pita, aunque cuando la cabecera de la movilización entraba en la plaza, la parte final todavía estaba frente a las primeras galerías.

A las puertas del Ayuntamiento, los manifestantes desplegaron las pancartas y leyeron un manifiesto en el que se denunciaron los "intentos de sabotaxe con artefactos incendiarios e interferencias nas comunicacións" de la Global Sumud Flotilla, pidiendo su libertad inmediata.

Los convocantes también denunciaron que Israel está "asasinando de todas as formas posibles á poboación civil" y que, ante una "inacción da comunidade internacional, a poboación civil tomamos a iniciativa".

Entre gritos de "Galicia e Palestina, solidariedade", la manifestación demandó que el Gobierno español "se deixe de declaracións baleiras e rompa definitivamente as relacións con Israel".

La movilización terminó recordando la manifestación convocada para este domingo a las 12:00 horas en Santiago de Compostela y la huelga general prevista el día 15, convocada este mismo jueves por IAC y CGT, con paros convocados por CCOO y UGT.

Asimismo, este viernes desde las 08:00 horas y previsiblemente hasta las 23:00 horas tendrá lugar una lectura de los nombres de los cerca de 18.000 niños y niñas asesinados por Israel en Palestina.