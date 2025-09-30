Nace "A Coruña por la Paz", una plataforma ciudadana contra la guerra y a favor de los derechos sociales

Esta mañana se ha presentado en A Coruña la plataforma A Coruña por la Paz, un espacio abierto y diverso que busca unir a la ciudadanía frente a las guerras y en defensa de los derechos sociales.

El acto tuvo lugar hoy en el local de la Asociación Vecinal Oza - Gaiteira - Os Castros, reuniendo a representantes de más de una decena de colectivos, de las más de treinta entidades que conforman la iniciativa.

Entre los asistentes se encontraban Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, las asociaciones vecinales Os Nosos Lares, Oza - Gaiteira - Os Castros, Os Anxos y A Barcarola - Catro Camiños, así como representantes de Unión Comarcal CC.OO., Sindicato Labrego Galego, Podemos Coruña y BNG A Coruña.

El portavoz de la plataforma subrayó la urgencia de construir unidad en la lucha contra las guerras y cuestionó la escalada belicista global, destacando que los recursos públicos deben destinarse a proteger la vida y fortalecer el bienestar social, en lugar de financiar conflictos armados.

En su manifiesto, A Coruña por la Paz denuncia el genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania y más de cincuenta conflictos armados en todo el mundo, así como la expansión armamentista de la OTAN y la campaña ReArm Europe.

La plataforma reclama diplomacia y diálogo, la firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), el fomento de la cultura de paz y no violencia, y la protección y aumento del gasto social.

La iniciativa ha convocado su primera gran movilización con motivo del Día de la No Violencia, que se celebrará el próximo sábado 4 de octubre con una Marcha de la Paz y la No Violencia Activa.

La marcha partirá a las 19:00 horas desde la Paloma de la Paz en la Plaza de Pontevedra y recorrerá hasta la Torre de Hércules, combinando carácter reivindicativo y celebrativo.

Además, la plataforma busca consolidar la vía institucional solicitando a todos los grupos municipales la aprobación de una declaración basada en su manifiesto en el pleno de esta semana, reforzando así el compromiso de la ciudad con la paz y los derechos sociales.