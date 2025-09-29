El detenido por apuñalar a un hombre en A Coruña queda en libertad pero continúa investigado

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña ha decretado la puesta en libertad, pero investigado por lesiones, del hombre detenido el domingo en la ciudad herculina tras agredir a otro varón con un arma blanca en un brazo.

Según fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press, ha sido en el trascurso de una disputa en la que han participado "varias personas".

La víctima fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para recibir atención médica mientras el agresor pasó este lunes a disposición judicial, con la posterioridad decisión del juez sobre su situación procesal.