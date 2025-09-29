A Coruña rinde homenaje a Francisco Miguel, "un símbolo frente a la barbarie y el odio fascista"

Con 90 años de retraso, pero con la convicción de estar haciendo lo correcto. El salón de plenos del palacio de María Pita, en A Coruña, ha acogido esta mañana el acto de homenaje a Francisco Miguel, artista que fue fusilado por el bando nacional en 1936 tras la sublevación militar y cuyos restos fueron exhumados en 2023 del cementerio de Bértoa, en Carballo, junto con otros tres ajusticiados.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, abrió el acto agradeciendo la presencia de los presentes.

El primero en tomar la palabra fue el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero. El edil frentista recordó que "no tempo no que se frivoliza con tumbas e enterros, a humanidade ten que estar por riba de todo. Francisco Miguel foi inxustamente e cruelmente tratado, como outros moitos. Foron persoas asasinadas sen poder defenderse", concluyó entre aplausos.

A renglón seguido tomó la palabra el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, quien advirtió que "estamos a las puertas de despertar al fascismo, que está tomando Europa. Transmiten peligro estas hordas fascistas que merodean España y las instituciones. No hay más que mirar para atrás, ver a Hitler. Ojo con los demócratas que usan la democracia para tomar el poder y reprimir a los pueblos", afirmó.

Sobre Francisco Miguel, Seoane recordó que Oleiros ha estado muy vinculado a su historia y que ha revindicado en muchos foros su legado.

Soledad Agra, que ocupa el área de igualdad de la Diputación de A Coruña, puso el foco en la impunidad con la que se utiliza la palabra fascista "nos adolescentes. Aprendemos a historia como a contan os vencedores e blanquease o uso das palabras golpistas".

Además, explicó el dolor que siente al saber que los hijos de Francisco Miguel no puedan ver recuperados los restos de su padre, pero sí su descendencia.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silvia, insistió en que "este acto tendría que estar ocurriendo en un juzgado", recordando todo el proceso judicial que han puesto en marcha ya desde 2010, buscando el principio de justicia universal.

Los familiares, llegados desde México y Estados Unidos, recogieron con posterioridad los restos mortales en una caja, entregada por un miembro de la ARHM. El cofre fue cubierto por una bandera gallega y situado enfrente a la presidencia.

Regina, su bisnieta, recordó que el artista sigue vivo "en la familia", mientras que Jorge Miguel, bisnieto, agradeció que por fin tengan un lugar "donde honrarlo en un sitio propio y digno".

La alcaldesa herculina cerró el turno de intervenciones, haciendo referencia a las matanzas de Gaza y que Francisco Miguel es, desde hoy, "un símbolo de A Coruña frente a la barbarie y el odio fascista".

El sonido del himno gallego entonado con varias gaitas cerró el acto, previo al traslado al cementerio de San Amaro, donde sus restos fueron enterrados ante la presencia de diferentes representantes del mundo de la cultura.