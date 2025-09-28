Incautan 104 kilos de pulpo en Lorbé, en Oleiros (A Coruña), cuando eran trasladados a un camión

El Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia Civil de A Coruña ha incautado 104 kilogramos de pulpo en Lorbé, cuando eran trasladados desde un barco pesquero a un camión estacionado, sin ser pesado en la lonja.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron cuando efectivos de SMP se encontraban haciendo un servicio propio de la especialidad en la zona de Lorbé, cuando observaron el trasvase de cinco capazos de plástico negro, aparentemente con capturas en su interior.

Los guardias civiles actuantes inspeccionaron el vehículo cuando encontraron en el interior de los capazos ejemplares de pulpo, alguno con peso inferior al permitido, con un peso total de 104 kilos.

Los agentes procedieron a la confección de la correspondiente acta-denuncia por supuestas infracciones a la Ley 11/2008 de pesca de Galicia y a la incautación de las capturas halladas.

Los ejemplares decomisados fueron entregados en el Banco de Alimentos Rías Altas.