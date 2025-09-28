Un plató en pleno centro de A Coruña: la calle Torreiro se convierte en el escenario de un anuncio

Desde primera hora de la mañana de este domingo, la calle Torreiro se ha convertido en un plató de cine. Los focos apuntan hacia el bar La Campana, donde graban desde este domingo un anuncio publicitario en su interior.

Aunque desde el set no han querido desvelar la marca de dicho anuncio, sí han adelantado que estarán grabando en las instalaciones de este local y en el de su taberna La Repica durante todo el día de este domingo y mañana lunes, desde las 7:00 hasta las 14:00 horas.

Durante este tiempo la céntrica calle Torreiro permanecerá cortada en este tramo, obligando a dar la vuelta a quienes quieran pasar desde la calle Galera hasta el otro lado. Lo recomendable es hacerlo por el pasadizo de la calle Voluntariado.

Mientras, estos dos bares permanecerán cerrados el tiempo que dure la grabación, al igual que el Bristol, que también se ha prestado a cerrar sus puertas para montar todo el rodaje.

El resto de bares, como La Bellota, La Esquina de Valentina o A Nosa Taberna, abrirán sus puertas como cualquier otro día.